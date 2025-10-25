Forza Italia, Francesco Guarino tra i nuovi vice coordinatori regionali: segnale all’area giuglianese e a nord di Napoli

Condividi

Francesco Guarino è uno dei nuovi vice coordinatori regionali di Forza Italia in Campania. La sua nomina è stata ufficializzata oggi dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello, nell’ambito di un più ampio riassetto organizzativo del partito in vista delle prossime scadenze elettorali.

Guarino, 47 anni, è un politico di lunga esperienza: già consigliere provinciale, ha ricoperto in passato gli incarichi di consigliere e assessore comunale a Villaricca, città in cui risiede. Da sempre militante nelle fila forziste.

La nomina viene interpretata come un segnale di attenzione all’area giuglianese e al territorio del Nord Napoli, strategici per Forza Italia in vista delle elezioni regionali e delle amministrative che nei prossimi mesi interesseranno diversi comuni dell’hinterland napoletano.

Con l’ingresso di Guarino tra i vice coordinatori, Forza Italia mira a rafforzare il proprio radicamento territoriale e a rilanciare la presenza del partito in una delle aree più popolose e politicamente rilevanti della regione.













