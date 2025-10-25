Caivano, elezioni regionali e comunali: il patto Peluso-Tarantino

22 Visite
Insieme per il futuro di Caivano e della Campania!
Oggi, con grande soddisfazione, ho condiviso un momento importante con la Dottoressa Ivana Tarantino, candidata al Consiglio Regionale della Campania, a cui va il mio pieno sostegno.
La nostra stretta di mano rappresenta un impegno concreto per una politica fatta di collaborazione, competenza e visione, al servizio dei cittadini.
Con Forza Italia e l’intera coalizione che mi sostiene nella corsa a Sindaco di Caivano, vogliamo costruire una comunità più forte, più sicura e piena di opportunità per tutti.
#CaivanoRiparte #ForzaItalia #IvanaTarantino #Elezioni2025 #InsiemeSiPuò