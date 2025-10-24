L’ANNUNCIO DI TRUMP: “ATTACCHEREMO I NARCOS IN VENEZUALA. MA L’OBIETTIVO E’ MADURO”

Il presidente Donald Trump ha aperto alla Casa Bianca una tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani, affermando che la prima domanda che porrà al leader cinese Xi Jinping, durante il loro incontro programmato per la prossima settimana, sarà relativa al ruolo del Venezuela nel traffico di fentanyl. Secondo Trump, la Cina starebbe usando il Venezuela per il traffico, e su tale base la sua amministrazione avrebbe imposto dazi a Pechino.
“Presto vedremo azioni di terra in Venezuela“, ha tuonato Trump. Almeno un bombardiere B-1B statunitense ha sorvolato il Mar dei Caraibi al largo delle coste del Venezuela, secondo i dati di tracciamento del volo. I dati del sito Flightradar24 hanno mostrato un B-1B volare verso la costa venezuelana mercoledì pomeriggio prima di invertire la rotta e dirigersi a nord, dopodiché è scomparso dalla vista. Interrogato sulla notizia secondo, Trump ha risposto che “è falso“, aggiungendo che gli Stati Uniti “non sono contenti del Venezuela per molte ragioni“.