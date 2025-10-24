L’ANNUNCIO DI TRUMP: “ATTACCHEREMO I NARCOS IN VENEZUALA. MA L’OBIETTIVO E’ MADURO”

Condividi

Il presidente Donald Trump ha aperto alla Casa Bianca una tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani, affermando che la prima domanda che porrà al leader cinese Xi Jinping, durante il loro incontro programmato per la prossima settimana, sarà relativa al ruolo del Venezuela nel traffico di fentanyl. Secondo Trump, la Cina starebbe usando il Venezuela per il traffico, e su tale base la sua amministrazione avrebbe imposto dazi a Pechino.

“Presto vedremo azioni di terra in Venezuela“, ha tuonato Trump. Almeno un bombardiere B-1B statunitense ha sorvolato il Mar dei Caraibi al largo delle coste del Venezuela, secondo i dati di tracciamento del volo. I dati del sito Flightradar24 hanno mostrato un B-1B volare verso la costa venezuelana mercoledì pomeriggio prima di invertire la rotta e dirigersi a nord, dopodiché è scomparso dalla vista. Interrogato sulla notizia secondo, Trump ha risposto che “è falso“, aggiungendo che gli Stati Uniti “non sono contenti del Venezuela per molte ragioni“.

La dichiarazione segna un salto nella retorica americana verso Pechino e Caracas, ponendo sul tavolo un’alleanza implicita tra Cina e Venezuela nella produzione e nel trasporto della potente oppioide sintetica. Gli Stati Uniti accusano da tempo la Cina di essere un fornitore chiave dei precursori e delle sostanze correlate al fentanyl, trafficate verso il territorio americano. Un rapporto della Drug Enforcement Administration descrive il Paese asiatico come la principale fonte di fentanyl e sostanze analoghe destinate agli Stati Uniti. Tuttavia, la specifica implicazione del Venezuela come “hub” per la Cina risulta più fragile nei fatti. Indagini giornalistiche americane segnalano che, contrariamente alla dichiarazione di Trump, il fentanyl sequestrato negli Stati Uniti viene in gran parte prodotto in Messico utilizzando precursori cinesi.













