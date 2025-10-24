Casoria, il sindaco Bene azzera la giunta: scontro con il Pd alla vigilia delle regionali

Visite: 147

È scontro politico a Casoria dopo la decisione del sindaco Raffaele Bene di azzerare la giunta comunale. Una mossa che ha provocato la dura reazione del Partito Democratico, a poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali.

In una nota congiunta, Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd Napoli, e Francesco Dinacci, presidente metropolitano del partito, hanno stigmatizzato la scelta del primo cittadino:

“La decisione del sindaco di Casoria, Raffaele Bene, di azzerare la giunta comunale, in assenza di un confronto politico collegiale nella coalizione democratica e senza il consenso del Partito Democratico, appare profondamente immotivata. È grave che si arrivi a questa decisione a poche ore dalla presentazione delle liste regionali, costruendo in tal modo un clima negativo e irrispettoso tra alleati che alimenta scenari preoccupanti, su cui vigileremo. Auspichiamo che torni il buon senso e ci riserviamo ogni iniziativa a tutela del Pd, nell’interesse della città e della buona politica.”