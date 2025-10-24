Monteforte Irpino. Assegnatario alloggio popolare deceduto da anni: occupato dai vicini. La polizia locale denuncia i responsabili e sgombera l’abitazione

Condividi

Un alloggio popolare di proprietà del Comune di Monteforte Irpino era stato occupato abusivamente dai vicini di casa dopo la morte dell’assegnatario, avvenuta diversi anni fa.

È quanto emerso nel corso degli accertamenti disposti dalla Commissione Straordinaria, guidata dal Prefetto Rosalba Scialla, nell’ambito delle attività di verifica sulla gestione degli alloggi comunali di via Garibaldi.

Le indagini, condotte dalla Polizia Locale di Monteforte Irpino diretta dalla Comandante Lucilla Landolfi e coordinate dal sovraordinato dott. Biagio Chiariello, hanno portato alla luce gravi irregolarità. Secondo quanto accertato, il vicino di casa del defunto assegnatario avrebbe prelevato le chiavi dell’alloggio e lo avrebbe occupato senza titolo per un periodo di diversi anni.

A conclusione delle verifiche, la Polizia Locale ha proceduto alla denuncia dei responsabili alla Procura della Repubblica, per i reati previsti dalla normativa vigente in materia di occupazione abusiva di immobili pubblici. L’abitazione è stata liberata e posta sotto sequestro temporaneo, e le chiavi sono state restituite al Settore Tecnico comunale, che curerà la nuova assegnazione ai legittimi aventi diritto.

L’operazione si inserisce nel più ampio programma di ricognizione e regolarizzazione del patrimonio ERP comunale, promosso dalla Commissione Straordinaria per garantire trasparenza, legalità e corretta destinazione degli alloggi popolari.













