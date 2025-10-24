Pasquale Di Fenza, da Azione a Forza Italia: l’accordo chiuso da Franco Silvestro, il senatore che ha “salvato” il Comune di Giugliano

Condividi

Visite: 294

58 Visite

Pasquale Di Fenza, ex esponente di Azione, è ufficialmente candidato con Forza Italia. Il consigliere regionale uscente, finito nelle scorse settimane al centro del dibattito politico per il cosiddetto “caso TikToker”, ha scelto di aderire al partito azzurro dopo giorni di contatti e trattative.

A chiudere l’operazione politica è stato il senatore Franco Silvestro, figura di peso di Forza Italia in Campania e uomo vicino ai vertici nazionali, lo stesso che, secondo ambienti politici regionali, avrebbe avuto un ruolo determinante anche nel mantenere in vita il Comune di Giugliano, scongiurandone lo scioglimento dopo le recenti tensioni amministrative.

Con Silvestro si è mosso anche Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito, che ha dato il via libera alla candidatura di Di Fenza, convinto che il suo consenso personale sul territorio possa rafforzare la presenza forzista nell’area nord di Napoli.

La scelta di Di Fenza arriva dopo settimane di indiscrezioni e voci contrastanti: prima l’ipotesi di una candidatura nel centrosinistra, poi l’avvicinamento al fronte di Edmondo Cirielli, fino alla decisione definitiva di schierarsi con gli azzurri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti