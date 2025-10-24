Crollo di Scampia, chiesto il rinvio a giudizio per 6 indagati. C’è anche un ex funzionario del Comune di Marano. Non luogo a procedere per il comandante Agliata

Condividi

Dovranno rispondere di crollo colposo, lesioni colpose e triplice omicidio colposo i 6 indagati, tra cui anche l’ex responsabile dell’Urbanistica del Comune di Marano, Paola Cerotto, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio al vaglio del G.U.P. che deciderà all’esito dell’udienza preliminare. Per il Colonnello della Polizia Municipale del Comune di Napoli, dr.ssa Antonietta Agliata, difesa di fiducia dall’Avv. Rosario Pezzella del Foro di Napoli Nord, anche in forza dell’interrogatorio reso e della memoria difensiva depositata, la Procura della Repubblica di Napoli, ha ritenuto di non procedere con il rinvio a giudizio. ” È una vicenda molto triste quella del crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia in cui persero la vita 3 persone e ne rimasero ferite altre 11 tra cui 7 bambini. La nostra vicinanza alle famiglie coinvolte nella tragedia ci ha spronati a fornire tutti i chiarimenti richiesti non solo per evitare l’imputazione ma anche e soprattutto per ristabilire la verità “, così l’Avv. Pezzella (nella foto) sentito da TerraNostraNews pochi minuti fa.













