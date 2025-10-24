ANTICIPAZIONE TERRANOSTRANEWS. REGIONALI, DI FENZA CANDIDATO CON FORZA ITALIA

Condividi

Pasquale Di Fenza, finito recentemente al centro dell’attenzione mediatica per il caso dei TikToker napoletani, è ufficialmente candidato con Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

Il consigliere regionale uscente, in passato in attrito con Calenda e Azione dopo alcune collaborazioni con noti TikToker, ha trovato l’accordo con Martusciello e Silvestro, plenipotenziari del partito in Campania.

Nei giorni scorsi erano circolate voci sulla sua possibile candidatura sia con il centrosinistra, sia nella lista di Cirielli, prima della conferma ufficiale con Forza Italia.













