SAN VITALIANO, ANCORA UNA MORTE ATROCE SUL LAVORO: 68ENNE PRECIPITA DA OLTRE 7 METRI

Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle tavole per un incidente mortale sul lavoro.

Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, é precipitato da oltre 7 metri. Il 68enne è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica. Il geometra che ha perso la vita è Vincenzo Bolero, di Marigliano. Era padre della consigliera comunale Mena Bolero.