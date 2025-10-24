REGIONALI, LE ULTIMISSIME SULLE LISTE: ECCO CHI E’ GIA’ SICURO DELLA CANDIDATURA

È stata ufficialmente presentata questa mattina, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la lista di Fratelli d’Italia della provincia di Caserta in vista delle prossime elezioni regionali della Campania.
A guidare la delegazione per il deposito della documentazione è stato l’Onorevole Gimmi Cangiano, accompagnato dal dirigente meloniano Andrea Boggia di Piedimonte Matese e da Salvatore Riccardi di Villa Literno. Un momento simbolico e di grande valore politico, che segna l’avvio ufficiale della corsa del partito di Giorgia Meloni nella provincia casertana.
“Abbiamo presentato una squadra forte, competente e radicata sul territorio – ha dichiarato Cangiano – pronta a portare in Consiglio Regionale la voce della nostra comunità e a contribuire concretamente al progetto di governo di Edmondo Cirielli”.
Gli otto candidati inseriti nella lista rappresentano le diverse anime e aree territoriali della provincia di Caserta: Rosa Di Maio, Rany Pagano, Sara Petella, Raffaela Pignetti, Luigi Roma, Vincenzo Santangelo, Errico Scala e Steve Stellato.
Il centrodestra – Fratelli d’Italia ha annunciato di aver presentato la lista per il sostegno a Edmondo Cirielli quale governatore. “Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Governatore della Campania e le liste di Fratelli d’Italia nelle province della Campania”. A renderlo noto, con un comunicato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. “Siamo gia’ primi”, aggiunge, “in bocca al lupo a tutti i candidati e a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e che saranno impegnati come se lo fossero”. “Un ringraziamento speciale a tutta la classe dirigente che ha lavorato alacremente in questi mesi e in questi giorni frenetici: con Cirielli, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra parte la cavalcata verso la vittoria”, ha concluso Iannone.
Il centrosinistra – Nel Partito Democratico, che supporterà la candidatura di Roberto Fico, liste pronte al 90%. Scelti i capilista di ogni circoscrizione. Il Pd presenterà domani in Tribunale le liste per le elezioni regionali della Campania. Ieri nella direzione dem a Napoli sono state approvate all’unanimità le liste delle cinque province della Campania lette dal segretario Piero De Luca che ha precisato che sono liste al 90%, ancora da completare. I capolista sono a Napoli Francesca Amirante, a Caserta Lucia Esposito, a Salerno Federica Fortino, ad Avelino Maurizio Petracca e a Benevento Giovanni Cacciano.
Le altre – E’ l’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna il capolista di ‘Per – Per le persone e la comunita”, la seconda lista per le Regionali consegnata in Tribunale e relativa alla circoscrizione di Napoli. Come annunciato, ‘Per’ correra’ in solitaria, schierando Nicola Campanile come candidato alla presidenza della Regione. Nelle prime posizioni figurano l’epidemiologo Antonio Marfella, noto per i suoi studi sulla Terra dei fuochi, e il segretario del movimento, Giuseppe Irace. Fuori dagli schieramenti di centrodestra e centrosinistra anche ‘Campania popolare’, che accorpa Potere al popolo, Rifondazione comunista e Partito comunista italiano. A guidarla il portavoce nazionale di Pap, Giuliano Granato, che e’ anche il candidato alla presidenza della Regione. Nell’elenco per la circoscrizione di Napoli e provincia spiccano alcuni candidati identificati anche tramite nomignoli. Tra questi c’e’ Michele D’Apuzzo, operaio Atitech in pensione e sindacalista Usb, detto ‘O scellone’, noto anche per la sua passione per la musica popolare. Con lui Maria Di Napoli, detta ‘Magic Mery’, studentessa di Ingegneria chimica, e l’avvocato Pino Marziale. Le liste possono essere presentate fino alle 20 di stasera e domani, sabato 25 ottobre, dalle 8 e fino alle 12, negli uffici elettorali dei tribunali di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. Ogni lista dovra’ presentare 27 candidati a Napoli, nove a Salerno, otto a Caserta, quattro ad Avellino e due a Benevento. Le candidature a presidente della Giunta regionale vanno depositate invece nell’Ufficio centrale regionale, presso la Corte di Appello di Napoli.
Non mancano le sorprese dell’ultimo minuto all’interno della lista del Pd per la provincia di Salerno: fuori l’assessore alle politiche Paola De Roberto, fortemente quotata nei giorni scorsi; al suo posto, sempre dalla Giunta Comunale di Salerno, c’è la collega con delega alla pubblica istruzione Gaetana Falcone. Ecco l’elenco completo dei candidati e delle candidate del Partito Democratico in Provincia di Salerno.
I nomi
Ma ecco la squadra completa dei candidati democratici: Federica Fortino,Francesco detto Franco Picarone, Gaetana Falcone, Corrado Matera, Virginia Fogliame, Federico Conte,
Anna Petrone, Aniello detto Nello Fiore, Giovanni Guzzo.