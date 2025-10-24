REGIONALI, LE ULTIMISSIME SULLE LISTE: ECCO CHI E’ GIA’ SICURO DELLA CANDIDATURA

Il centrodestra – Fratelli d’Italia ha annunciato di aver presentato la lista per il sostegno a Edmondo Cirielli quale governatore. “Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Governatore della Campania e le liste di Fratelli d’Italia nelle province della Campania”. A renderlo noto, con un comunicato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. “Siamo gia’ primi”, aggiunge, “in bocca al lupo a tutti i candidati e a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e che saranno impegnati come se lo fossero”. “Un ringraziamento speciale a tutta la classe dirigente che ha lavorato alacremente in questi mesi e in questi giorni frenetici: con Cirielli, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra parte la cavalcata verso la vittoria”, ha concluso Iannone.

Il centrosinistra – Nel Partito Democratico, che supporterà la candidatura di Roberto Fico, liste pronte al 90%. Scelti i capilista di ogni circoscrizione. Il Pd presenterà domani in Tribunale le liste per le elezioni regionali della Campania. Ieri nella direzione dem a Napoli sono state approvate all’unanimità le liste delle cinque province della Campania lette dal segretario Piero De Luca che ha precisato che sono liste al 90%, ancora da completare. I capolista sono a Napoli Francesca Amirante, a Caserta Lucia Esposito, a Salerno Federica Fortino, ad Avelino Maurizio Petracca e a Benevento Giovanni Cacciano.

Le altre – E’ l’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna il capolista di ‘Per – Per le persone e la comunita”, la seconda lista per le Regionali consegnata in Tribunale e relativa alla circoscrizione di Napoli. Come annunciato, ‘Per’ correra’ in solitaria, schierando Nicola Campanile come candidato alla presidenza della Regione. Nelle prime posizioni figurano l’epidemiologo Antonio Marfella, noto per i suoi studi sulla Terra dei fuochi, e il segretario del movimento, Giuseppe Irace. Fuori dagli schieramenti di centrodestra e centrosinistra anche ‘Campania popolare’, che accorpa Potere al popolo, Rifondazione comunista e Partito comunista italiano. A guidarla il portavoce nazionale di Pap, Giuliano Granato, che e’ anche il candidato alla presidenza della Regione. Nell’elenco per la circoscrizione di Napoli e provincia spiccano alcuni candidati identificati anche tramite nomignoli. Tra questi c’e’ Michele D’Apuzzo, operaio Atitech in pensione e sindacalista Usb, detto ‘O scellone’, noto anche per la sua passione per la musica popolare. Con lui Maria Di Napoli, detta ‘Magic Mery’, studentessa di Ingegneria chimica, e l’avvocato Pino Marziale. Le liste possono essere presentate fino alle 20 di stasera e domani, sabato 25 ottobre, dalle 8 e fino alle 12, negli uffici elettorali dei tribunali di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. Ogni lista dovra’ presentare 27 candidati a Napoli, nove a Salerno, otto a Caserta, quattro ad Avellino e due a Benevento. Le candidature a presidente della Giunta regionale vanno depositate invece nell’Ufficio centrale regionale, presso la Corte di Appello di Napoli.