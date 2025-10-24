Marano. Furto da 3mila euro all’asilo nido comunale mai aperto: i commissari diffidano la cooperativa assegnataria. “Firmi subito il contratto”

Condividi

Ancora un colpo all’asilo nido comunale sorto nel piazzale Della Chiesa di Marano, su un terreno confiscato alla camorra. Nelle scorse ore ignoti hanno razziato rame e materiale vario per un valore stimato di circa 3 mila euro, l’ennesimo episodio che colpisce una struttura pubblica mai entrata davvero in funzione.

Senza un sistema di videosorveglianza attivo, il rischio è che suppellettili, giochi e arredi — già in passato danneggiati e devastati durante altri raid — facciano la stessa fine. Un paradosso amaro per un bene simbolo della legalità e del riscatto civile, che da oltre 15 anni è invece ostaggio di ritardi, promesse mancate e burocrazia.

La storia dell’asilo di Marano sembra non avere fine. Quindici, forse sedici anni di rinvii e ostacoli: i primi lavori interrotti, la perdita di un finanziamento regionale, le polemiche e le assicurazioni di una riapertura sempre imminente. Solo tre o quattro anni fa il cantiere è stato finalmente riavviato, ma con estrema lentezza. Ora, a lavori conclusi, la struttura resta chiusa e inutilizzata.

E intanto arriva un’altra notizia: la commissione straordinaria che guida il Comune di Marano ha diffidato la cooperativa che si è aggiudicata la gestione del bene pubblico, ma che ancora non ha firmato il contratto con l’ente. Una situazione di stallo che rischia di trasformare un progetto sociale in un simbolo di abbandono.

Nel frattempo, molte famiglie del territorio — costrette a rivolgersi ai nidi privati con rette spesso proibitive — attendono che quel cancello si apra davvero.

Siamo ormai a fine ottobre, quasi novembre, e nulla si muove. Ogni anno la stessa promessa: “Lo apriremo a settembre”. E ogni anno la stessa delusione.

Speriamo che questa volta, davvero, la storia infinita dell’asilo nido di Marano trovi una fine. E un nuovo inizio.













