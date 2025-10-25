Gara di velocità finisce in tragedia a Roma: una vittima e tre feriti gravi

Drammatico incidente nella serata di venerdì su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori a Roma. Secondo i primi accertamenti, almeno due o tre auto stavano partecipando a una gara di velocità in direzione centro quando una Bmw bianca ha perso il controllo, colpendo violentemente una Fiat 500 che viaggiava nella corsia laterale.

L’impatto è stato devastante: la 500, con a bordo due ragazze, si è schiantata contro un albero, mentre la Bmw è finita contro lo spartitraffico. Una persona è morta sul colpo e tre giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno dei quali in condizioni gravissime.

Sul posto sono intervenuti Ares 118, vigili del fuoco e carabinieri. Alcune delle vetture che avrebbero preso parte alla corsa si sarebbero allontanate subito dopo lo schianto: sono ora ricercate dalla polizia locale, che indaga per ricostruire la dinamica della gara clandestina finita in tragedia.