Marano, rifiuti a San Marco: regna l’inciviltà. In un fondo privato c’è di tutto, persino una transenna comunale.

Uno scempio quotidiano, sotto gli occhi di tutti e nell’indifferenza generale. In via San Marco, a Marano, la situazione legata ai rifiuti ha ormai superato ogni limite di decenza. Cassette di frutta abbandonate, sacchi dell’immondizia accatastati, perfino una transenna della polizia municipale finita nel mucchio: è questo il biglietto da visita di una zona lasciata nel più totale degrado.

Gli sversamenti incontrollati continuano senza sosta, mentre dalle istituzioni nessuna risposta concreta. Nessun controllo, nessuna sanzione, nessuna telecamera funzionante. Le promesse sull’installazione di un sistema di videosorveglianza restano sulla carta, mentre i residenti assistono al peggioramento costante delle condizioni igieniche e ambientali.

Il risultato è un’immagine di assoluta inciviltà, dove regna il disinteresse e a farne le spese sono cittadini esasperati e un territorio che sembra sempre più abbandonato. Servono controlli, interventi e decisioni. Invece, per ora, resta solo il silenzio. La polizia municipale ha chiesto intervento dell’ufficio tecnico comunale.













