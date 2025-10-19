Bartolo Longo santo: oggi la canonizzazione con Papa Leone XIV, festa e preghiera a Pompei

Bartolo Longo sarà proclamato santo da Papa Leone XIV. L’inizio della canonizzazione è atteso dalle ore 10.30 mentre, stasera, a Pompei si terrà una grande festa per omaggiare il Santo. L’arcivescovo Tommaso Caputo e il sindaco Carmine Lo Sapio sono a Roma per l’occasione per celebrare un giorno storico per la cittadina.

A Pompei, invece, pellegrini che arriveranno da ogni parte del mondo si riuniranno in preghiera sul sagrato e in basilica in modo da seguire la diretta della canonizzazione all’interno del santuario e nella cappella Bartolo Longo.