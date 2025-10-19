MASTELLA TIRA IL FRENO E AVVERTE FICO E DE LUCA: “SE CONTINUANO COSÌ PERDIAMO LA CAMPANIA”

Condividi

Clemente Mastella è stanco. «Mi sono scocciato di questo bisticcio continuo tra Fico e De Luca. Così perdiamo. Per-di-a-mo!», avverte il leader di Noi di Centro, pronto con la sua lista per le Regionali in Campania. E con un figlio, Pellegrino, in campo a Benevento.

Dietro il nervosismo, c’è molto di più: il centrodestra lo sta corteggiando apertamente. «Mi chiamano ministri, plenipotenziari forzisti e di Fratelli d’Italia. Vogliono che molli Fico. Mi dicono: “Quella non è roba tua”. E in fondo, io i miei centomila voti in Campania li sposto».

Ma il problema è anche interno: a Benevento il Pd e i 5 Stelle gli fanno opposizione serrata. «Devo ingoiare bocconi amari in nome dell’unità, ma poi sento Fico che punzecchia De Luca e vedo sindaci deluchiani passare in massa a Forza Italia come se nulla fosse».

E infine l’affondo sul governatore: «De Luca si preoccupa solo di dove sedersi a capotavola. Ma se è così, allora quel posto spetta a me. Gli devo ricordare il mio curriculum?».













