Agguato ai Quartieri Spagnoli: quattro fermi per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, tra loro anche due minorenni

Per delega dei Procuratori presso i Tribunali Ordinario e per i Minorenni, si comunica che in data 15.10.2025, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 46enne e una 21enne di Napoli nonché due minori di 17 e 16 anni

I provvedimenti, emessi rispettivamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura per i Minorenni partenopea, hanno quale comune denominatore il tentato omicidio di due giovani, commesso nella notte del 15 settembre scorso, in via Conte di Mola nei quartieri Spagnoli.

I giudici per le indagini preliminari di rispettivo riferimento in data 17.10.2025 e 18.10.2025, all’esito della procedura di convalida, hanno emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli indagati maggiorenni disponendo, quanto ai minorenni, la collocazione per uno in IPM ed un altro in una comunità.

Gli indagati, tutti gravemente indiziati a vario titolo di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, avrebbero partecipato all’agguato posto in essere ai danni di un 23enne ed un 17enne.

Secondo quanto documentato dai Militari, coordinati dalla DDA di Napoli e dalla Procura per i Minorenni, il 46enne, in quel frangente ai domiciliari, insieme al figlio 16enne e ad una persona non identificata, avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro le vittime.

Uno dei proiettili ha attinto all’addome il solo 23enne, ancora ricoverato in gravissime condizioni.

La 21enne invece, ritenuta concorrente morale, avrebbe condotto uno degli autori minorenni in un B&B per consentirgli di travisarsi e partire con uno scooter al quale aveva coperto la targa per dare supporto ai complici nell’azione di fuoco.

Grazie alla meticolosa attività investigativa condotta dai Militari della Compagnia di Napoli Centro, sia attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, sia attraverso le dichiarazioni di persone informate è stato possibile ricostruire il grave quadro indiziario in ordine al ruolo che ciascuno degli indagati avrebbe rivestito.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













