Picariello è il nuovo reggente del Pd di Marano: “Pronti a lavorare con umiltà e impegno per i cittadini”

Condividi

Visite: 37

30 Visite

Con gratitudine e senso di responsabilità, accetto l’incarico di Reggente del Partito Democratico della città di Marano, conferitomi dal Segretario Metropolitano Giuseppe Annunziata.

Rivolgo un caloroso ringraziamento al Segretario uscente Roberto Sorrentino per il suo prezioso lavoro e dedizione alla nostra comunità ed al PD Marano per la fiducia riposta.

Dopo lo scioglimento dell’Amministrazione Morra, alla quale il Partito Democratico ha sempre dato un sostegno convinto e motivato, ci troviamo in una nuova fase.

Consapevoli che il momento attuale richieda un nuovo slancio, una rinnovata attenzione ai bisogni e alle aspettative dei cittadini, lavoreremo con determinazione e impegno come Partito Democratico tra la gente, ascoltando le voci dei cittadini e lavorando per il loro benessere.

Pronti a lavorare con umiltà ed impegno per la nostra cittadinanza.

Andrea Picariello Reggente PD Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti