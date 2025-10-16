Lega, Picone: candidatura Carmela Rescigno garanzia per territorio e valore aggiunto per partito

Condividi

“La conferma di Carmela Rescigno nella compagine della Lega per le prossime

elezioni regionali è una garanzia per il territorio e allo stesso tempo un elemento che

rafforza la proposta politica del partito”. Così Massimo Picone, rappresentante della

Lega Campania.

“L’impegno del presidente della commissione anticamorra – prosegue il dirigente del

Carroccio – è unanimemente riconosciuto. Il suo lavoro quotidiano per il rilancio

delle comunità locali, per liberare le imprese dal giogo del ricatto e di logiche malate,

per restituire alla politica un ruolo nobile, come luogo di rappresentanza dei bisogni

dei cittadini, ha caratterizzato un intero mandato consiliare. Le istituzioni pubbliche

hanno bisogno di persone di questa levatura e carattere, professionisti che sono pronti

a spendersi per l’interesse generale e che sono mossi da ideali nei quali credono

sinceramente e che traducono in azioni concrete, nell’espletamento del proprio

incarico.

Il recente raid contro la segreteria politica di Rescigno a Pianura, condannato con

fermezza dai vertici politici e istituzionali della Lega, è una plateale e criminosa

conferma dell’incisività dell’attività messa in campo in questi anni.

La Campania ha bisogno di persone con le idee chiare e in grado di portare avanti con

coraggio e senza ambiguità il proprio impegno. Passione, determinazione e

lungimiranza sono le qualità necessarie per un cambiamento profondo della

Campania, per avviare un percorso di rilancio e di sviluppo sociale ed economico,

che possa offrire nuove opportunità soprattutto alle giovani generazioni, nella propria

terra, e garantire a tutti i cittadini servizi essenziali dignitosi e un adeguato livello di

vivibilità.

La Lega si propone come un riferimento per il riscatto della nostra regione, in grado

di vincere la sfiducia e la disillusione che si propaga tra gli elettori, purtroppo

convinti che ormai nulla possa cambiare. Un riferimento per chi ha intenzione di

guardare in avanti”.













