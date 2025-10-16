Lega, Picone: candidatura Carmela Rescigno garanzia per territorio e valore aggiunto per partito

“La conferma di Carmela Rescigno nella compagine della Lega per le prossime
elezioni regionali è una garanzia per il territorio e allo stesso tempo un elemento che
rafforza la proposta politica del partito”. Così Massimo Picone, rappresentante della
Lega Campania.
“L’impegno del presidente della commissione anticamorra – prosegue il dirigente del
Carroccio – è unanimemente riconosciuto. Il suo lavoro quotidiano per il rilancio
delle comunità locali, per liberare le imprese dal giogo del ricatto e di logiche malate,
per restituire alla politica un ruolo nobile, come luogo di rappresentanza dei bisogni
dei cittadini, ha caratterizzato un intero mandato consiliare. Le istituzioni pubbliche
hanno bisogno di persone di questa levatura e carattere, professionisti che sono pronti
a spendersi per l’interesse generale e che sono mossi da ideali nei quali credono
sinceramente e che traducono in azioni concrete, nell’espletamento del proprio
incarico.
Il recente raid contro la segreteria politica di Rescigno a Pianura, condannato con
fermezza dai vertici politici e istituzionali della Lega, è una plateale e criminosa
conferma dell’incisività dell’attività messa in campo in questi anni.
La Campania ha bisogno di persone con le idee chiare e in grado di portare avanti con
coraggio e senza ambiguità il proprio impegno. Passione, determinazione e
lungimiranza sono le qualità necessarie per un cambiamento profondo della
Campania, per avviare un percorso di rilancio e di sviluppo sociale ed economico,
che possa offrire nuove opportunità soprattutto alle giovani generazioni, nella propria
terra, e garantire a tutti i cittadini servizi essenziali dignitosi e un adeguato livello di
vivibilità.
La Lega si propone come un riferimento per il riscatto della nostra regione, in grado
di vincere la sfiducia e la disillusione che si propaga tra gli elettori, purtroppo
convinti che ormai nulla possa cambiare. Un riferimento per chi ha intenzione di
guardare in avanti”.
Lega, Picone: candidatura Carmela Rescigno garanzia per territorio e valore aggiunto per partito
“La conferma di Carmela Rescigno nella compagine della Lega per le prossime