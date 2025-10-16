La transumanza dei deluchiani: da sinistra a destra, per non perdere il treno del potere

Condividi

In Campania è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le regionali del 23 e 24 novembre, ma ancor prima delle liste, a riempire le pagine della politica è il fenomeno della “transumanza” dei consiglieri deluchiani, in fuga dal centrosinistra verso le file del centrodestra. Il motivo? Evitare l’irrilevanza politica in uno scenario ormai mutato, dove Vincenzo De Luca appare sempre più isolato e il nome di Roberto Fico ha spaccato in due l’alleanza progressista.

Da De Luca a Giorgia Meloni

I primi ad attraversare il confine ideologico sono già noti: molti fedelissimi dell’attuale presidente uscente stanno traghettando verso Fratelli d’Italia, che sarà guidata in Campania dal viceministro Edmondo Cirielli, uomo di fiducia di Giorgia Meloni. Il partito, nei prossimi giorni, presenterà ufficialmente le liste. Nel frattempo, sabato a Caserta, cento amministratori (tra cui 21 sindaci vicini a De Luca) aderiranno per la prima volta a Forza Italia, alla presenza di big nazionali come il deputato Stefano Benigni e il senatore Maurizio Gasparri.

E non finisce qui: anche la Lega, che attende di ufficializzare le sue liste, potrebbe accogliere altri esponenti della maggioranza uscente, tra cui il consigliere Felice Di Maiolo.

Tra ideali e convenienze

Non si tratta solo di un cambio di casacca: è una vera e propria migrazione politica, guidata più da logiche di sopravvivenza elettorale che da una riflessione sui contenuti o sui valori. Emblematico è il caso di Vincenzo Santangelo, ex Italia Viva, ora candidato con Fratelli d’Italia. Nella sua diretta social ha tentato di giustificare il passaggio parlando di “scelte complesse” e attaccando il PD per aver candidato Fico. Ma il tutto sa più di calcolo che di coerenza.

Il caso Zannini e l’ombra delle inchieste

Il caso più eclatante resta quello di Giovanni Zannini, storico fedelissimo di De Luca, forte di 23mila preferenze alle scorse elezioni e oggi ufficialmente passato a Forza Italia. Zannini è indagato per corruzione in relazione a presunti favori concessi a imprenditori locali. A giustificare il cambio di casacca, ha parlato di una coalizione (quella con i 5 Stelle) dove l’area moderata non è rappresentata. Una scelta, dice, condivisa da molti sindaci al suo seguito. Ed è proprio lui che sabato presenterà in pubblico i 21 sindaci deluchiani pronti a sostenere il centrodestra.

Il codice etico dei 5 Stelle fa paura?

Una dinamica che rivela molto anche dell’altra parte politica. Il campo largo, promosso da PD e Movimento 5 Stelle, ha criteri di selezione stringenti: il codice etico grillino, infatti, impedisce la candidatura a chi ha procedimenti penali in corso, anche se non definitivi. Una norma che, nel giro di pochi giorni, potrebbe far “emigrare” altri ex alleati di De Luca verso sponde più accoglienti. La paura di restare fuori dai giochi sembra più forte di qualsiasi fedeltà politica.

Una politica senza bussola

Così, mentre il dibattito sui programmi resta in secondo piano, assistiamo a una mutazione genetica della politica campana, dove il travaso da un’area all’altra è diventato non un’eccezione, ma una regola non scritta. Le elezioni non sono ancora iniziate, ma una cosa è chiara: molti non stanno scegliendo un partito, ma una zattera di salvataggio.

