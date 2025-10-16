Scioglimenti per mafia: la legge c’è, ma chi la conosce? L’ignoranza (mostruosa) di certi ex sindaci

Condividi

In questi giorni si torna a parlare di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, e puntualmente si assiste al solito coro di indignazione, smentite, vittimismi, comunicati politici, e perfino accuse alla legge stessa. Ma è necessario, per onestà e chiarezza verso i cittadini, ricordare cosa prevede davvero la normativa e perché un ente comunale può essere sciolto anche in assenza di condanne penali.

La legge che fa discutere

Parliamo della legge n. 221 del 1991, poi confluita nell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). Una legge in vigore da oltre trent’anni, nata come strumento di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nei Comuni. Una legge migliorabile? Sicuramente sì. Ma il principio è chiaro e condivisibile: tutelare la pubblica amministrazione da ogni condizionamento mafioso, anche solo potenziale, prima che diventi strutturale o irreversibile.

Ma serve un reato per sciogliere un Comune?

No. Ed è qui che molti – sindaci, consiglieri, ex amministratori o semplici commentatori – fingono di non capire. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose non è una sanzione penale, ma una misura di prevenzione amministrativa.

La norma infatti non richiede una condanna, né l’apertura di un processo penale. Basta accertare che vi siano elementi concreti, univoci e rilevanti che mostrino una compromissione del buon andamento dell’amministrazione dovuta a condizionamenti o infiltrazioni mafiose.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, può decidere lo scioglimento anche in presenza di condotte ambigue, affidamenti sospetti, legami tra amministratori e soggetti vicini alla criminalità, assenza di controlli, inerzia nell’intervenire su situazioni gravi, o frequente ricorso a pratiche che facilitano la corruzione o il clientelismo. Non servono le manette, basta l’opacità.

E no, non è un complotto contro la democrazia locale, ma una forma di tutela dello Stato, delle istituzioni, e soprattutto dei cittadini onesti.

A chi va ricordato tutto questo?

Forse a qualche sindaco in carica, o a qualche ex che si proclama perseguitato politico, dimenticando che amministrare una città non è un diritto divino, ma un mandato che impone trasparenza, responsabilità e distanza netta da certi ambienti. Anche le cattive frequentazioni, anche la sottovalutazione di certi segnali, sono già motivo di allarme.

Chi guida un Comune ha il dovere di prevenire le infiltrazioni, non solo di intervenire quando ormai è troppo tardi. E se lo Stato interviene con un commissariamento, non è per punire una persona, ma per proteggere un’istituzione.

Una legge da rivedere?

Sì, probabilmente andrebbe aggiornata, magari rendendo più trasparenti i criteri di valutazione, evitando usi strumentali e garantendo un contraddittorio più solido. Ma attenzione: questo non toglie legittimità né valore alla funzione preventiva della norma.

