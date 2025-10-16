Marano. Workshop su etica e diritti nello sport: successo al teatro Alfieri con gli alunni dell’Amanzio-Ranucci-Alfieri

Condividi

Si è tenuto ieri, 15 ottobre 2025, presso il Teatro Alfieri di Marano, un workshop formativo dedicato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri.

L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Antonietta Guadagno, si inserisce nell’ambito delle attività previste dal PTOF dell’Istituto, sempre attento a tematiche di grande valore educativo.

Il workshop, dal taglio pratico e interattivo, ha avuto come tema centrale la tutela dei diritti dei minori nello sport e l’importanza dell’Etica e del Fair Play nelle discipline sportive. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Sezione “Fratelli Salvati” dei Veterani dello Sport di Napoli.

Oltre 200 alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando grande attenzione e coinvolgimento. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Guadagno e del Presidente dei Veterani, prof. Bruno Canetti, si sono susseguiti gli interventi dei relatori Annamaria Meterangelis e Giovanni Della Libera, che hanno saputo catturare l’interesse dei giovani presenti, stimolando un vivace dibattito con numerose domande dal pubblico.

La regia dell’evento è stata affidata al Consiglio Direttivo dei Veterani dello Sport, rappresentato da Arturo Varriale e Maurizio Ifrigerio, esperto di sport e in particolare della disciplina delle bocce. Il coordinamento scolastico è stato curato con attenzione dai docenti dell’Istituto, sotto la costante e dinamica supervisione della Dirigente Guadagno, da sempre promotrice di progettualità innovative e coinvolgenti per l’intera comunità scolastica.

Nota a cura di Michele Izzo













