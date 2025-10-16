Droga nel Rione Traiano: arrestato 41enne con hashish e marijuana, sequestrati oltre 300 grammi

46 Visite
Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, arrestando un cittadino italiano di 41 anni.
L’operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, durante un controllo su strada nei pressi di una nota piazza di spaccio situata nel Rione Traiano, nel quartiere napoletano di Soccavo.
Nel corso dell’ispezione di un veicolo condotto dal 41enne, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi e un coltello con una lama di 8 centimetri.
La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione dell’uomo a Pozzuoli, ha permesso di sequestrare ulteriori 233 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.
Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti) e condotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.
L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio partenopeo.