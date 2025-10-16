ALESSANDRO SIANI. FAKE NEWS PARTE DAL TEATRO GESUALDO DI AVELLINO

Condividi

Visite: 20

54 Visite

IL LIVE TOUR DEL NUOVO SPETTACOLO

Doppia data il 20 e 21 dicembre, al via oggi la prevendita

Continua ad arricchirsi a grande richiesta il calendario del tour di FAKE NEWS, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da ALESSANDRO SIANI.

Si aggiunge oggi una nuova tappa in Campania del Live Tour prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 produzioni che partirà dal Teatro Gesualdo di Avellino con un doppio appuntamento sabato 20 (ore 21) e domenica 21 dicembre 2025 (ore 18). I biglietti per le due nuove date sono disponibili da oggi alle ore 12 su Ticketone.

Tra risate, emozioni e riflessioni, da dicembre 2025 ad aprile 2026 Alessandro Siani partirà per un viaggio incredibile nei principali teatri italiani da sud a nord.

Ecco le tappe (calendario in aggiornamento):

– 20-21 dicembre AVELLINO | Teatro Gesualdo (NUOVE DATE)

– dal 25 dicembre NAPOLI | Teatro Diana

– 31 gennaio – 1 febbraio ANCONA | Teatro delle Muse

– 3-4 febbraio MILANO | TAM Teatro Arcimboldi

– 1 marzo ZURIGO | Volkshaus

– 7-8 marzo ROMA | Auditorium della Conciliazione

– 12 marzo LECCE | Teatro Politeama Greco

– 14-15 marzo BARI | TeatroTeam

– 20-21-22 marzo TORINO | Teatro Alfieri

– 28 marzo PALERMO | Teatro Golden

– 17 aprile FIRENZE | Teatro Verdi

– 18-19 aprile BOLOGNA | Teatro EuropAuditorium

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Info su anni60produzioni.com.

«Dopo il successo dell’ultimo spettacolo “FIESTA” che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni 2000 ricordando e ripercorrendo gli anni, i tormentoni e le battute entrate nell’immaginario di una generazione, ora sentivo la necessità di ritornare con uno spettacolo nuovo, che partisse dalla mia performance televisiva proposta in esclusiva per Amazon Prime “OFF LINE”, ma che mantenesse i ritmi incalzanti che contraddistinguono il mio storico “FIESTA”.

Da questa combinazione nasce “FAKE NEWS”.

Un titolo che suggerisce platealmente lo stress a cui siamo sottoposti nell’identificare la quantità di notizie false che ogni giorno dobbiamo riscontrare aprendo i social, ascoltando i TG o, semplicemente, confrontandoci con la gente. Le bugie, l’alterazione della verità e le falsità si sono inserite e permeate nel nostro tessuto sociale, modificando i nostri comportamenti e facendoci reagire spesso in maniera spropositata a notizie prive di alcun fondamento.

Le Fake News si mescolano poi alle nostre menzogne giornaliere a cui ci aggrappiamo per cercare sempre delle soluzioni o per non affrontare la realtà.

Ma ben vengano i portatori sani di fandonie a dispetto dei malefici cecchini della truffa seriale nei confronti della povera gente. Oramai non si capisce più se la dichiarazione di un attore, un informatico, un imprenditore ecc.… sia vera o un Fake. L’unica certezza è quella dei politici… non abbiamo dubbi, le loro esternazioni non sono taroccate… sono sempre false!!!!

Ma Fake news, è anche l’immensità di bugie che diciamo spesso ai nostri amori, colleghi, parenti e amici…Per difenderci o per sentirci per un giorno quello che non siamo.

Il mondo è alla continua ricerca dell’intelligenza artificiale, ma il primo compito sarà conoscere la verità, e per farlo ci vorrà intelligenza ma anche un gran cuore e questo non potrà mai essere duplicato.

Gli argomenti toccati in questo nuovo show saranno numerosi, dalle offerte low cost per le vacanze, le truffe online, le bugie di coppia, l’intelligenza artificiale…ed altro!

Tutto in monologo, nel luogo in cui la finzione è realtà pura. Il teatro!»

Alessandro Siani













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti