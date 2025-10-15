Cercola: aggredisce il fratello con una pala. Carabinieri arrestano 46enne

Condividi

Visite: 42

57 Visite

E’ quasi mezzanotte quando a Cercola i carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una lite in famiglia.

Il nucleo familiare è già noto ai militari. Un 46enne già noto alle forze dell’ordine ha aggredito il proprio fratello che ha 44 anni. Già in passato sono avvenuti episodi di violenza. L’uomo ha aggredito la vittima con una pala e lo ha colpito più volte. Il più piccolo dei due tenta di fuggire e riesce a chiudere fuori al balcone il 46enne.

L’aggressore però non si arrende e con un pugno infrange il vetro della porta finestra. Arrivano i carabinieri e con non poche difficoltà bloccano l’uomo. L’urlo “Ti spacco!” anche davanti ai militari con la vittima terrorizzata e il volto pieno di sangue.

Dal racconto dell’uomo ferito emerge un quadro di maltrattamenti in famiglia che dura da tempo. I loro genitori sono anziani e costretti a letto. Il 46enne non lavora e umilia quotidianamente i propri familiari. L’obbiettivo principale delle vessazioni e dei maltrattamenti è il fratello, verosimilmente colpevole, ai suoi occhi, di lavorare.

Gli urìna sugli abiti e sui suoi oggetti. Quando la vittima si alza la mattina per andare a lavoro è ormai una costante la presenza di urina davanti alla porta della propria stanza da letto.

L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 46enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti