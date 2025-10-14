Incidente stradale a Calvizzano: uomo in codice rosso dopo lo schianto contro un muro

Condividi

Visite: 810

94 Visite

Questa mattina, in via Gommone a Calvizzano, un’automobile ha violentemente impattato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, mentre il conducente è stato soccorso in condizioni gravissime. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La prognosi è riservata e le autorità indagano per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti