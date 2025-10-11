Campania, Zinzi (Lega): notizia di oggi è che centrodestra vincerà

Condividi

“Dalla prima conferenza stampa per Cirielli presidente della Campania, la notizia è che il centrodestra centrerà pienamente l’obiettivo di queste elezioni regionali. La Lega e i suoi alleati vinceranno, sapendo di essere unica opzione credibile rispetto ad un campo larghissimo dove si guardano in cagnesco a distanza perché l’unica cosa che li unisce è la voglia di mantere le poltrone e gestire potere. C’è un’aria positiva, di cambiamento, con i nostri cittadini che non hanno dimenticato i disastri prodotti dall’approssimazione della sinistra e che ripongono in noi aspettative altissime. Abbiamo le competenze, le persone giuste, il miglior futuro governatore in campo, con la Lega che sarà decisiva per la vittoria di tutta la coalizione. In Campania siamo diventati una forza attrattiva e fortemente radicata sui territori della Campania. Le nostre proposte le migliori”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della prima conferenza stampa per Edmondo Cirielli candidato governatore della Regione.













