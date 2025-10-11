Marano, Comune sciolto per mafia. Izzo: “Nonostante la pubblicazione degli atti permane tifo da stadio”

Dopo la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale ancora permane l’ odiosa atmosfera da tifo.
Va ribadito che lo scioglimento del Consiglio Comunale investe tutto il personale politico e amministrativo ” nessuno escluso”.
La maggioranza per aver attuato scelte inopportune e non essere stata attenta al ruolo chiamato a ricoprire.
La minoranza per non aver saputo incidere con un’ azione di verifica e controllo sugli atti onde evitare discrasie e amministrazione ballerina della cosa pubblica.
Va detto, inoltre, che sbagliato é addebitare la colpa dello scioglimento all’ informazione d’ inchiesta linfa vitale della vita democratica a tutela della legalità vissuta e non blaterata, nonché cintura di protezione per chi é chiamato a gestire la cosa pubblica in territorio così delicato da governare.
Anche il non rispetto dello Stato e dei suoi uomini chiamati a verificare il rispetto delle norme di legalità e del buon amministrare non depone a favore di una vera primavera di rinascita della città, grave errore è definire il decreto ” indegno”.
La discontinuità tra il passato e il futuro passa attraverso una vera rivoluzione culturale che viva le indicazioni degli organi dello Stato e le indagini dei suoi uomini come valore aggiunto e non come complotto.
Si può non essere d’accordo con le conclusioni delle indagini e del decreto attraverso lo strumento del ricorso unico percorso di legalità vissuta, nella consapevolezza che uomini e decreti dello Stato vanno criticati nell’alveo degli strumenti sanciti della carta costituzionale .
comunicato stampa di Michele Izzo