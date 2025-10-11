Afragola, raffica di multe e DASPO a parcheggiatore abusivo: 50mila euro di sanzioni

Condividi

La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a sanzionare i comportamenti per il mancato rispetto delle norme contemplate dal CODICE DELLA STRADA. Agenti motomontati ed automontati con veicoli allestiti e civetta hanno fermato numerosi veicoli, nel corso delle attività di pattugliamento e relativo controllo documentale effettuato su tutto il territorio è stato emesso un DASPO

URBANO a carico di un parcheggiatore abusivo, sono state ritirate n.16 patenti per guida con il cellulare, n.6 patenti perché scadute, sanzionati n.4 automobilisti per guida senza patente, n. 2 verbali per guida di motocicli senza casco, n.3 verbali per guida senza revisione, n.16 verbali per guida senza assicurazioni con relativo sequestro del veicolo. Il totale delle sanzioni elevate è di circa 50000,00 Euro.













