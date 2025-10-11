Napoli, colpito con il taser morì in ambulanza: indagati 5 carabinieri

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”, nei confronti di 5 carabinieri, per fare chiarezza sulla morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne napoletano che il 6 ottobre scorso, in via Nicola Fornelli a Chiaia era stato colpito con un taser da una pattuglia che tentava di bloccarlo mentre dava visibilmente in escandescenze ed è deceduto poco dopo sull’ambulanza diretta all’ospedale. L’avviso di garanzia è un atto dovuto per poter procedere all’esame medico-legale che è stato fissato per martedì mattina.