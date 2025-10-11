Associazione a delinquere e rapine, domiciliari per baby giuglianese

Nove giovani giuglianesi indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine ad uffici postali, ben otto rapine consumate e tentate, addirittura un tentato omicidio, incendio, furto e ricettazione: è questo il risultato di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Si tratta di sette maggiorenni e due minorenni.

Pasquale Palma giuglianese del 98, già noto alle forze dell’ordine, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si è visto concedere gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.

Gli altri indagati sono

⁃MAIONE Antonio nato a Castel Volturno l’11.1.2003;

~ PALMA Nicola nato a Giugliano in Campania il 27.2.2004;

• DI MARINO Carlo, nato a Napoli il 05/11/2004

• MARRONE Antonio, nato a Giugliano in Campania (NA) il 27.06.2001;

– CASTELLONE Luca, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 28.08.1993;

• SANNIOLA Thomas, nato a Giugliano in Campania il 21.11.2004.

Oltre due minorenni, già collocati presso case famiglia.

Le rapine sono state commesse ai danni degli uffici postali di Succivo a Marzo 2023, a Villa di Briano ad Aprile 2023, a Carinola ad Aprile 2023 (bottino di 21.000 euro); San Sebastiano al Vesuvio a Maggio 2023; Cesa a Maggio 2023; di nuovo a Succivo a Maggio 2023; alla banca di credito popolare di Giugliano a Maggio 2023; di nuovo a San Sebastiano al Vesuvio a Giugno 2023.

Il tentato omicidio durante la rapina di Villa di Briano allorquando esplodevano un colpo di pistola cal. 7,65 a distanza di pochi centimetri dal finestrino anteriore dell’autovettura in

marcia Audi A3 a bordo della

quale vi era come trasportata la dipendente dell’ufficio postale, attingendo il piantone centrale della predetta autovettura (tra lo

sportello anteriore e quello posteriore sinistro), all’altezza del collo/capo delle

vittime, che tentavano di allontanarsi.