CITTÀ DELLA SCIENZA CELEBRA L’ADA LOVELACE DAY CON UN WEEKEND DI LABORATORI TRA MATEMATICA E CODING

In occasione dell’Ada Lovelace Day, Città della Scienza organizza un weekend speciale, l’11 e 12 ottobre 2025, dedicato a laboratori e incontri per valorizzare il contributo delle donne nella scienza. L’evento mira a rendere omaggio ad Ada Lovelace, pioniera dell’informatica, e a ispirare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, a intraprendere percorsi tecnico-scientifici.
Il programma del fine settimana è ricco di attività pensate per diverse fasce d'età,
che si terranno presso Corporea: Bolle di Sapone (3-6 anni): Un laboratorio
interattivo per scoprire i colori cangianti delle bolle e l'interferenza delle onde
luminose in modo divertente ed educativo (ore 10:30 e ore 14:00); Programmiamo
Wall-E (7-10 anni): I bambini si avvicineranno al pensiero computazionale e al
coding in una missione speciale per salvare il pianeta Terra, guidati dal simpatico
robot Wall-E. Gli appuntamenti sono alle 11:00 e alle 14:30. Coding con i
mattoncini Lego (11-13 anni): Un'attività ludica per imparare i concetti base
dell'informatica, del codice e della programmazione attraverso le costruzioni con i
mattoncini LEGO. Orari: 11:30 e 15:30 .
E ancora il science show: Il Nobel che manca! (Per tutti, ore 13): una
dimostrazione con divertenti e molteplici applicazioni della matematica nella vita
quotidiana, dalla storia alla società.
Le attività sono ideate e condotte dai comunicatori de "Le Nuvole Scienza”.
Inoltre i visitatori potranno esplorare le affascinanti attrazioni del museo.
L'avventura scientifica si rinnova con Corporea, un viaggio interattivo all'interno del
corpo umano, la mostra Insetti & Co., per esplorare da vicino il mondo degli insetti;
il Planetario con spettacoli immersivi per perdersi tra le stelle e i misteri
dell'universo…e la novità: fino all’11 gennaio 2026 è visitabile la mostra:
Arachnida: il fascino segreto di ragni e scorpioni.
