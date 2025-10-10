CITTÀ DELLA SCIENZA CELEBRA L’ADA LOVELACE DAY CON UN WEEKEND DI LABORATORI TRA MATEMATICA E CODING

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 0
1 Visite
In occasione dell’Ada Lovelace DayCittà della Scienza organizza un weekend speciale, l’11 e 12 ottobre 2025, dedicato a laboratori e incontri per valorizzare il contributo delle donne nella scienza. L’evento mira a rendere omaggio ad Ada Lovelace, pioniera dell’informatica, e a ispirare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, a intraprendere percorsi tecnico-scientifici.
Il programma del fine settimana è ricco di attività pensate per diverse fasce d&#39;età,
che si terranno presso Corporea: Bolle di Sapone (3-6 anni): Un laboratorio
interattivo per scoprire i colori cangianti delle bolle e l&#39;interferenza delle onde
luminose in modo divertente ed educativo (ore 10:30 e ore 14:00); Programmiamo
Wall-E (7-10 anni): I bambini si avvicineranno al pensiero computazionale e al
coding in una missione speciale per salvare il pianeta Terra, guidati dal simpatico
robot Wall-E. Gli appuntamenti sono alle 11:00 e alle 14:30. Coding con i
mattoncini Lego (11-13 anni): Un&#39;attività ludica per imparare i concetti base
dell&#39;informatica, del codice e della programmazione attraverso le costruzioni con i
mattoncini LEGO. Orari: 11:30 e 15:30 .
E ancora il science show: Il Nobel che manca! (Per tutti, ore 13): una
dimostrazione con divertenti e molteplici applicazioni della matematica nella vita
quotidiana, dalla storia alla società.
Le attività sono ideate e condotte dai comunicatori de &quot;Le Nuvole Scienza”.
Inoltre i visitatori potranno esplorare le affascinanti attrazioni del museo.
L&#39;avventura scientifica si rinnova con Corporea, un viaggio interattivo all&#39;interno del
corpo umano, la mostra Insetti &amp; Co., per esplorare da vicino il mondo degli insetti;
il Planetario con spettacoli immersivi per perdersi tra le stelle e i misteri
dell&#39;universo…e la novità: fino all’11 gennaio 2026 è visitabile la mostra:
Arachnida: il fascino segreto di ragni e scorpioni.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore