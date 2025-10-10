CITTÀ DELLA SCIENZA CELEBRA L’ADA LOVELACE DAY CON UN WEEKEND DI LABORATORI TRA MATEMATICA E CODING

Condividi

In occasione dell’Ada Lovelace Day, Città della Scienza organizza un weekend speciale, l’11 e 12 ottobre 2025, dedicato a laboratori e incontri per valorizzare il contributo delle donne nella scienza. L’evento mira a rendere omaggio ad Ada Lovelace, pioniera dell’informatica, e a ispirare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, a intraprendere percorsi tecnico-scientifici.

Il programma del fine settimana è ricco di attività pensate per diverse fasce d'età,

che si terranno presso Corporea: Bolle di Sapone (3-6 anni): Un laboratorio

interattivo per scoprire i colori cangianti delle bolle e l'interferenza delle onde

luminose in modo divertente ed educativo (ore 10:30 e ore 14:00); Programmiamo

Wall-E (7-10 anni): I bambini si avvicineranno al pensiero computazionale e al

coding in una missione speciale per salvare il pianeta Terra, guidati dal simpatico

robot Wall-E. Gli appuntamenti sono alle 11:00 e alle 14:30. Coding con i

mattoncini Lego (11-13 anni): Un'attività ludica per imparare i concetti base

dell'informatica, del codice e della programmazione attraverso le costruzioni con i

mattoncini LEGO. Orari: 11:30 e 15:30 .

E ancora il science show: Il Nobel che manca! (Per tutti, ore 13): una

dimostrazione con divertenti e molteplici applicazioni della matematica nella vita

quotidiana, dalla storia alla società.

Le attività sono ideate e condotte dai comunicatori de "Le Nuvole Scienza”.

Inoltre i visitatori potranno esplorare le affascinanti attrazioni del museo.

L'avventura scientifica si rinnova con Corporea, un viaggio interattivo all'interno del

corpo umano, la mostra Insetti & Co., per esplorare da vicino il mondo degli insetti;

il Planetario con spettacoli immersivi per perdersi tra le stelle e i misteri

dell'universo…e la novità: fino all’11 gennaio 2026 è visitabile la mostra:

Arachnida: il fascino segreto di ragni e scorpioni.













