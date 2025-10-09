Marano. Se Morra ci avesse ascoltato, e si fosse dimesso, oggi non ci sarebbe lo scioglimento. Come è avvenuto per Giugliano. La presunzione ha presentato il conto

Condividi

Se Matteo Morra e la sua amministrazione ci avessero ascoltato, oggi non ci sarebbe alcuno scioglimento per infiltrazioni mafiose nel loro Comune. Non è presunzione, è realtà. E le carte — ora ufficiali — lo confermano.

Noi di Terranostranews avevamo scritto tutto, per filo e per segno: gli affidamenti opachi, le interdittive antimafia ignorate, le falle nelle procedure di controllo, i rapporti discutibili di alcuni consiglieri e di amici vicini all’amministrazione.

Lo avevamo detto pubblicamente e più volte, senza mezzi termini, indicando i rischi concreti che correva l’ente. Ma da Morra e i suoi nessuna risposta concreta. Solo silenzio, fastidio e spocchia.

Eppure era chiaro: se si fosse dimesso in tempo, il Comune non sarebbe mai stato sciolto, proprio come è successo a Giugliano, dove Nicola Pirozzi, con una scelta politica e strategica, ha evitato lo stesso destino.

Invece no. Pur di non dare ragione a Terranostranews, Morra ha tirato dritto, come se le nostre inchieste fossero semplici opinioni o — peggio — attacchi personali.

Presunzione? Superbia? Disinformazione? Qualunque sia stata la motivazione, oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti: Comune sciolto, commissariamento, e una città ferita.

La verità è che quando chi governa rifiuta il confronto e si chiude nel castello della presunzione, definendo gli altri “circo equestre”, poi non può stupirsi se arriva lo tsunami. Noi non facevamo profezie: segnalavamo fatti, documenti, criticità, come è nostro dovere fare. E adesso, mentre Morra e i suoi si mangiano il limone — e non solo — a pagare saranno solo e, forse, non i cittadini, che ora sperano nella commissione straordinaria.

C’è una lezione, qui, che vale per tutti: ignorare la realtà non la cambia. Ma renderla pubblica, sì. E se anche una volta sola qualcuno avesse avuto l’umiltà di ascoltare, oggi non staremmo scrivendo queste righe.













