QUALIANO, AUTOMEDICA TAMPONATA VIOLENTEMENTE SULLA CIRCUMVALLAZIONE. IL CONDUCENTE SI DA’ ALLA FUGA

Grave episodio nella giornata di ieri lungo la circumvallazione esterna di Qualiano, nei pressi di via Antonio Palumbo. Un’automedica dell’ASL Napoli 2 Nord è stata tamponata violentemente da un’auto – una Fiat nera – il cui conducente si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso.

A raccontare l’accaduto è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che ha raccolto la testimonianza del personale sanitario a bordo del mezzo: «Stavamo per svoltare a destra quando siamo stati colpiti da dietro. L’auto ci ha spinti in avanti e poi è fuggita. Il conducente non si è fermato neppure per verificare le nostre condizioni». Fortunatamente, nonostante il forte impatto, nessuno ha riportato ferite gravi, anche se uno degli operatori ha dovuto ricorrere a controlli ospedalieri.

L’automedica ha subito danni rilevanti. Le forze dell’ordine hanno avviato subito le indagini, e le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero risultare decisive per individuare il responsabile.

Dal presidente dell’associazione un messaggio diretto al pirata della strada: «Stai tranquillo, ci vedremo presto. I testimoni ti hanno visto con il telefono in mano».













