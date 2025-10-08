Innamorate dello stesso poliziotto, scoppiano liti e denunce tra due dipendenti della Procura

Un tempo unite da un rapporto di cordialità e collaborazione sul posto di lavoro, due dipendenti della Procura della Repubblica di Lanciano, una dirigente di 64 anni, e un’impiegata di 56, sono ora contrapposte in un procedimento giudiziario per stalking e diffamazione. Le tensioni sarebbero nate a causa di presunte gelosie e sospetti legati a un uomo, ispettore di polizia in servizio presso la squadra di Pg, deteriorando progressivamente il clima lavorativo a tal punto da coinvolgere anche altri colleghi e mettere a rischio la serenità dell’ambiente di lavoro.