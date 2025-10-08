Campania, Fico punge centrodestra: «Candidatura nel caos. Noi avanti con i programmi»

Condividi

«Vedo molta confusione nel centrodestra: il candidato non è ancora ufficiale». Con questa frecciata, Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, interviene da Salerno, roccaforte di Vincenzo De Luca. È la sua seconda tappa in città in meno di due settimane, segno di un’attenzione particolare al territorio salernitano, dove oggi sarà anche tra Cilento e Alburni. Nessun riferimento diretto al governatore uscente, ma il messaggio è chiaro: il tempo di De Luca è finito.

Fico preferisce evitare le polemiche, ma sul probabile sfidante Edmondo Cirielli è netto: «Meloni lo candida, Forza Italia lo scarica. Hanno avuto anni per trovare un nome, ma regna il caos». E aggiunge: «Noi pensiamo solo ai nostri valori e programmi. Nessuna campagna elettorale è in discesa, si vince lavorando con umiltà».

Quanto al programma, Fico sollecita chiarezza e tempi stretti: «Entro pochi giorni lo definiremo. In Campania vogliamo costruire un’alternativa credibile e progressista, come già fatto in altri territori». Difende anche il codice etico che agita gli alleati: «I partiti devono garantire liste pulite, la responsabilità è più alta rispetto a chi vota».

Nel suo intervento a Salerno, Fico ribadisce che, se eletto, sarà «un presidente in ascolto», promettendo una programmazione regionale basata sui bisogni reali e non su logiche di potere.













