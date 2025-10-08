Esposto dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada – ODV per grave pericolosità stradale e richiesta di intervento immediato

Condividi

Il sottoscritto: Biagio Ciaramella, Portavoce delle tre associazioni Vittime Della Strada

A nome delle associazioni:

A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada – ODV

A.U.F.V. Associazione unitaria familiari e vittime – ODV

A.I.F.V.S. – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – ODV

espone quanto segue:

Segnalazione di pericolo

Il sottoscritto ha rilevato che la strada (indicare denominazione, numero, o coordinate precise: versa in condizioni di grave pericolosità per la circolazione veicolare e pedonale. Descrizione delle criticità riscontrate

In particolare si evidenziano le seguenti carenze e/o danni:

(es. buche profonde, dissesto del manto stradale, avvallamenti, frane, segnaletica mancante o non visibile, guardrail assenti o danneggiati, ecc.);

(eventuali altri rischi connessi, come mancanza di illuminazione, vegetazione invadente, ecc.). controlli sul territorio del nuovo codice della strada inesistente, telefonino, cintura di sicurezza, uso del casco di alcuni motociclisti specialmente di sera nei fine settimana, quando l’affluenza dei giovani e più presente nelle strade di, il limite di velocità che senza controlli nessuno rispetta, e nel corso degli anni si sono verificati incidenti anche mortali,

Richiamo ai Riferimenti normativi

Le situazioni segnalate configurano una violazione dei seguenti obblighi:

Codice della Strada: Art. 14 – gli enti proprietari delle strade hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia, nonché di garantire la sicurezza e la segnaletica.

– Art. 31 – obbligo di manutenzione delle pertinenze e delle opere accessorie.

– Art. 37 e 38 – obbligo di adeguata regolamentazione e segnaletica della circolazione.

Codice Civile: Art. 2043 c.c. – risarcimento per fatto illecito; l’omessa manutenzione che causi danni integra responsabilità extracontrattuale.

– Art. 2051 c.c. – responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia (strada e sue pertinenze).

– Art. 2087 c.c. – obbligo di sicurezza e tutela dell’integrità delle persone, esteso in via interpretativa agli enti pubblici custodi di infrastrutture.

Codice Penale: Art. 328 c.p. – rifiuto o omissione di atti d’ufficio, in caso di mancata attivazione da parte dell’autorità competente.

– Art. 40 c.p. – responsabilità omissiva (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo). Artt. 589 e 590 c.p. – responsabilità per omicidio colposo o lesioni colpose, aggravate se derivanti da violazioni di norme sulla circolazione stradale. Richiesta di intervento

Alla luce di quanto sopra, chiede alle Amministrazioni in indirizzo di attivarsi con urgenza per: accertare lo stato dei luoghi e la reale pericolosità della strada segnalata;

– disporre i necessari interventi di ripristino e manutenzione, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione; comunicare al sottoscritto quali iniziative siano state assunte, le tempistiche previste per l’esecuzione degli interventi e le modalità di monitoraggio della sicurezza stradale nella zona indicata.

Si chiede altresì che del presente esposto venga dato formale riscontro scritto, ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa (L. 241/1990 e s.m.i.) e sull’accesso civico.

Segretario

Biagio Ciaramella

A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV Cell. 330443441

Codice Fiscale: 90035790618

Sede Legale: Via Bettino Craxi, n 41-81038 Trentola Ducenta (CE)













