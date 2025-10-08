Marano, bentornata a casa: fuochi d’artificio e striscione in via Merolla per la giovane rientrata a casa dopo mesi di ricovero

Un momento di grande emozione quello vissuto ieri sera in via Merolla, sul corso principale di Marano, un gruppo di amici si è riunito per accogliere il ritorno a casa di una giovane del posto. La ragazza, alcuni mesi fa, si era lanciata da un balcone della zona, riportando gravi ferite e venendo ricoverata per un lungo periodo in ospedale.

Dopo mesi di cure e riabilitazione, la giovane è finalmente tornata a casa. Per celebrare il suo rientro, è stato esposto uno striscione con la scritta “Bentornata”, accompagnato da fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo della sera. Un gesto semplice ma carico di affetto e speranza, che ha commosso tutti i presenti.