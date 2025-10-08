Luisa Asteggiano morta a Formentera, scarcerato il compagno. Il legale: “Decesso per cause naturali”

Condividi

ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l’italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa domenica a Formentera, ha sostenuto la sua innocenza nell’udienza di convalida oggi davanti al giudice del Tribunale di Ibiza. Alla luce dei risultati dell’autopsia, che hanno escluso una morte violenta della donna, il magistrato ha disposto la scarcerazione di Sauna, secondo quanto ha assicurato il suo avvocato difensore, Michele Tortorici, citato dai media iberici, fra i quali il Diario de Ibiza.













