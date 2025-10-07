A QUARTO L’INAUGURAZIONE DEL PARCO INTITOLATO A SIANI

È stato inaugurato oggi a Quarto, in via Casalanno, il nuovo Parco Urbano Comunale intitolato a Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino assassinato dalla camorra quarant’anni fa.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, il magistrato Armando D’Alterio, Geppino Fiorenza della Fondazione Siani e una delegazione della Polizia Giudiziaria che contribuì alle indagini sull’omicidio.

“Questo è un grande risultato per il territorio – ha dichiarato Manfredi – reso possibile da uno sforzo concreto della Città Metropolitana, che ha investito 500mila euro per offrire ai cittadini un nuovo spazio di incontro e memoria. È significativo che siano stati proprio gli studenti a scegliere di dedicare il parco a Siani: un gesto che ci ricorda quanto sia importante stare accanto alle comunità locali e coltivare la cultura della legalità”.