Collana, De Luca: “I lavori partiranno entro la fine dell’anno”

“Come vedo centrodestra e centrosinistra? Male». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla domanda sui due schieramenti che si preparano alle elezioni in Campania.

De Luca a margine della visita allo stadio Collana di Napoli, critica «quelli che non sono ancora presenti», riferendosi senza nominarlo al centrodestra che non ha ancora ufficializzato il candidato presidente.

«Per il resto – ha detto riferendosi al suo centrosinistra – stanno definendo il programma, vediamo che diavolo definiscono e ci auguriamo che non ci siano “scienziaterie”. Il programma in buona sostanza è già scritto, bisogna completare le cose che sono in corso, niente di straordinario. Pensiamo alle cose concrete e a lavorare».

Alla domanda se ci sia già il suo simbolo di lista per le elezioni regionali in Campania ha risposto «e ci mancherebbe altro». Alla domanda se sarà in campo lui stesso come candidato consigliere regionale, De Luca ha risposto con un sorriso, «sono qui nel campo del Collana». Il governatore ha poi parlato dal palco ai genitori dei ragazzi che fanno sport al Collana dicendo loro «Abbiamo fatto una corsa per completare la gara per le nuove parti dello stadio da rifare. Ma se vi serve altro state tranquilli, stiamo qua». «Allo stadio Collana demoliremo tutto quello che non è stato demolito, si faranno le nuove tribune coperte, avremo la realizzazione di tutto degli impianti sportivi e ci saranno 150-200 posti auto in un nuovo parcheggio interrato, ma anche la riqualificazione dell’area esterna al Collana» ha detto il governatore durante la visita.

«Siamo qui oggi – ha spiegato De Luca – perché scade il termine per la gara per completare l’impianto con la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. Da domani la commissione esamina le candidature e per fine anno contiamo di partire con i nuovi lavori anche per l’intervento di arredo urbano intorno e per i 150-200 posti auto nel parcheggio interrato. Tutto ci costa 70 milioni di euro. Abbiamo cominciato con le palestre, poi la piscina coperta, poi la pista. Entro l’anno possiamo cominciare i lavori finali. La commissione sarà nominata dal responsabile tecnico e si farà l’aggiudica dei lavori all’impresa che vincerà la gara. E’ uno degli obiettivi di cui siamo più orgogliosi, qualcosa di storico per Napoli e un grande respiro per il Vomero ma anche per tutta la città perché qui arrivano bambini da altri quartieri». Secondo De Luca «sono lavori delicati, sui parcheggi interrati, sulle opere strutturali, se corriamo ce la facciamo in un anno e mezzo e sarebbe un miracolo. Ricordo le immagini di un anno e mezzo o due anni fa, abbiamo avuto un contenzioso lungo solo per recuperare gli impianti, poi avevamo le palestre completamente devastate, le piste dei campi non esistevano, la piscina devastata, già quello che abbiamo fatto è un miracolo ma tra un anno e mezzo il miracolo lo completiamo» ha concluso.