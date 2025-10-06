Regionali Calabria, Conte ringrazia Tridico: “Era una battaglia difficile, ha dato il massimo”

Condividi

Sono bastati pochi minuti dopo la chiusura dei seggi per avere la certezza della sconfitta elettorale. Il governatore uscente Roberto Occhiuto è stato rieletto alla giuda della Regione Calabria, staccando di diversi punti percentuali (più di 15) il candidato del campo progressista Pasquale Tridico. L’ex presidente dell’Inps e attuale europarlamentare del Movimento 5 stelle ha chiamato Occhiuto per augurargli buon lavoro subito i risultati dopo le prime proiezioni. “Le sue dimissioni ci hanno colto di sorpresa ma il centrosinistra, il campo progressista ha dato una risposta vera e ringrazio tutte le forze di centrosinistra”, ha commentato Tridico incontrando la stampa. E mentre la destra esulta, nel campo progressista è il momento dell’analisi.

Conte: “Tridico ha costruito nuovo percorso politico” – Il primo a ringraziare lo stesso Tridico è il leader del M5s Giuseppe Conte: “Per amore della propria terra di origine ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi raccogliendo l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali che gli hanno chiesto di concorrere in una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall’inizio molto in salita“, scrive Conte sui social. “Sono state elezioni molto particolari, convocate in fretta e furia dal presidente uscente Occhiuto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia“, ricorda il leader M5s che punta l’attenzione anche sul risultato dell’affluenza che si è fermata al 43,1%, il leggero calo rispetto alle scorse regionali: “Sono sempre più i cittadini che si allontanano dalla partecipazione alla politica, forse perché la ritengono ormai ridotta a una sommatoria di calcoli e convenienze. Questo ci amareggia e ci spinge a metterci in discussione e a fare ancora di più per dimostrare che no, non siamo ‘tutti uguali’ nel modo di intendere la politica”, sottolinea Conte. “Sono convinto però – aggiunge – che questa dedizione e questo impegno non siano stati vani, perché Pasquale è riuscito a costruire in pochissimo tempo un nuovo percorso politico, con programmi e proposte che ci consentiranno di avere posizioni forti e chiare dall’opposizione e ci aprono a un futuro di speranza, per lavorare alla Calabria che verrà. A Occhiuto auguro buon lavoro: noi vigileremo affinché le urgenze dei calabresi rimangano sempre al primo posto”, ha concluso.













