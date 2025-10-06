Napoli: dal Vomero nuovo appello contro la movida fracassona

Condividi

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, fondatore sul social network Facebook di un gruppo contro la movida selvaggia e fracassona, che conta oltre 2.100 iscritti, dopo i tanti episodi che si stanno verificando nell’ambito del capoluogo partenopeo, l’ultimo dei quali, alla ribalta delle cronache, nel quartiere Chiaia, ma anche al Vomero, dove, stando alle denunce pervenutegli anche per il fine settimana appena trascorso, continuano a ripetersi episodi intollerabili per il rispetto della quiete e della sicurezza, si schiera ancora una volta a fianco dei residenti, stigmatizzando il degrado conseguente, e per sottolineare ancora una volta il mancato rispetto dei sacrosanti diritti degli abitanti, determinato dalla movida selvaggia.

” Non sono per nulla d’accordo – afferma Capodanno – sul richiamo a ulteriori nuove leggi, a carattere nazionale. È solo un modo per rinviare la soluzione di un grave problema che affligge da anni i napoletani e che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto risolvere da tempo facendo rispettare le norme che già esistono. Senza incorrere anche nelle sonore bocciature derivanti dalle recenti sentenze della magistratura, a seguito dei ricorsi presentanti dai residenti, per altro con condanne a un risarcimento complessivo di 1,2 milioni di euro, conseguente ai problemi legati alla movida fracassona, per la mancata adozione di strumenti efficaci per la gestione del fenomeno datato “.













