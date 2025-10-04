PALASELE 2025/2026, I GRANDI PROTAGONISTI DELLA NUOVA IMPERDIBILE STAGIONE LIVE: NEGRAMARO, SALMO, MENGONI, ELODIE, ELISA, MARRACASH, ANNALISA, LUCHÈ, LAURO, OLLY, ZERO, NOTRE DAME DE PARIS, BLANCO

Condividi

Visite: 14

31 Visite

Salerno 4 ottobre 2025 Solo dieci giorni e torna a battere il cuore del fronte del palco di Eboli: con una nuova esaltante stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni si riaccendono i riflettori del PalaSele pronto ad accogliere le grandi produzioni live e i big del pop italiano. Da ottobre a maggio sono già attesi 13 show per 18 date in calendario, tra grandi ritorni, prime volte, esclusive per il Sud Italia e la Campania, sold out già annunciati, triple e doppie date attesissime. Ed è anche già partita la caccia al biglietto per il primo live già rivelato per il 2027.

Si riparte martedì 14 ottobre con il ritorno al PalaSele – dopo ben 6 anni – dei negramaro e il loro nuovo tour nei palasport. Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025, dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese, e il successo dell’ultimo album “Free Love”, la band torna a infiammare i palchi delle principali città italiane con “Negramaro Palasport 2025”: un’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del disco, accanto ai grandi classici del loro repertorio. Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i negramaro hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult.

Altra data, altro ritorno, quello di Salmo che con il suo primo tour mondiale si ferma a Eboli sabato 18 ottobre. Con il “Salmo World Tour 2025” il rapper porterà dal vivo tutta la carica di un disco nato per stare sul palco, il nuovo album RANCH, oltre al meglio del suo repertorio. Sarà l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla potenza di fuoco di Salmo proprio dove dà il meglio di sé: on stage. Sul fronte live Salmo è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo, come ha dimostrato anche nell’evento speciale del “Lebonski Park“ di settembre a Fiera Milano Live che ha mandato in visibilio stampa e pubblico.

Ben tre le date da segnare in calendario per “l’esercito” di fan di Marco Mengoni che con la leg italiana del tour “Live in Europe 2025” si esibirà domenica 2, martedì 4 e mercoledì 5 novembre. Già sold out la prima data, continua la caccia al biglietto per gli altri due appuntamenti. Con 15 anni di carriera, 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio e video, Marco Mengoni è una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea. Nel suo percorso artistico il cantautore ha pubblicato otto album in studio, portato in scena dieci tour live, collezionato due trionfi al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia in due occasioni all’Eurovision Song Contest.

Sabato 8 novembre la scena sarà tutta per Elodie che dopo il trionfo allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli arriva per la prima volta al PalaSele con il tour “Elodie Show 2025”. Il tour nei palazzetti sarà un’estensione naturale del grande show portato negli stadi, un viaggio musicale che continua a consolidare l’artista come protagonista assoluta della nuova scena pop italiana. Il live dall’impronta internazionale, che ha infiammato il pubblico di Milano e Napoli, ha confermato la forza scenica e il carisma dell’artista, tra le più complete del panorama attuale.

Attesissima da tempo, martedì 18 novembre fa tappa a Eboli “Elisa Palasport Live 2025”, il tour che segna il ritorno di Elisa nei palazzetti a sette anni di distanza dall’ultima volta. Un ritorno che si è subito trasformato in un vero e proprio abbraccio da parte del pubblico: per la grande richiesta, il suo viaggio live continuerà anche nella primavera del 2026 con un’estensione naturale del tour autunnale che toccherà di nuovo molte città tra cui Eboli dove l’artista ha già annunciato una nuova data per sabato 9 maggio.

Partirà proprio dal PalaSele, venerdì 28 novembre, il tour MarraPalazzi25, lo show di Marracash che ha già conquistato gli stadi e che si appresta a espugnare i principali palazzetti italiani. Il live riproporrà il magistrale concept ideato per MARRA STADI25: un epic movie dal vivo, totalmente inedito e unico nel suo genere, un’esperienza immersiva su più livelli e che i fan potranno vivere ancora nel corso della nuova tournée, questa volta nella dimensione dei palasport. Sarà la prima volta che il “King del Rap”, per citare uno dei suoi album di successo, si esibirà a Eboli, come sarà la prima volta anche per Annalisa che con il “CAPITOLO I” della sua nuova narrazione salirà sul palco del PalaSele martedì 2 dicembre. L’artista – la donna più certificata del 2024 con 49 dischi di platino e 12 dischi d’oro, oltre ai 250 mila biglietti venduti nei tour sold out tra arene e palasport – tornerà live dal 15 novembre pronta a conquistare i principali palasport italiani subito dopo l’uscita, il 10 ottobre, del suo nuovo album “Ma io sono fuoco”.

Chiuderà il 2025 in musica al PalaSele Luchè con la sua doppia data sabato 19 e domenica 20 dicembre. Tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

Sei gli appuntamenti già annunciati per il 2026, i primi due già tutto sold out: mercoledì 4 marzo con Achille Lauro, che inizierà proprio al PalaSele la sua nuova avventura “Palazzetti Live 2026”, e sabato 28 marzo con Olly e il “TUTTA VITA TOUR”, che porterà il cantautore live per la prima volta nei palazzetti italiani. Ad aprile scatterà prima “L’ORAZERO IN TOUR” con il ritorno di Renato Zero che la nuova tournée riabbraccerà il suo pubblico dal vivo a Eboli sabato 4 aprile, e poi sarà di nuovo tempo delle cattedrali con Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo che tornerà qui in scena sabato 18 e domenica 19 aprile. Martedì 5 maggio arriverà a Eboli “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre chiuderà (per il momento) la stagione live Elisa con il suo ritorno già annunciato sabato 9 maggio.

E sempre in tema di ritorni, i fan già fremono con due anni di anticipo per il grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa martedì 9 novembre 2027.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Ticketone e negli abituali punti vendita. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti