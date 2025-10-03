Commissione Anticamorra, vandalizzata segreteria a Napoli di Carmela Rescigno

Condividi

La segreteria politica a Pianura, quartiere di Napoli, di Carmela Rescigno, presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania e consigliere regionale della Lega, è stata vandalizzata. Ignoti hanno tentato di dare alle fiamme la porta di ingresso. “Quella sede è un punto di riferimento per i cittadini, svolgiamo attività politica e sociale. Evidentemente queste attività danno fastidio o tocca interessi. Ma non arretreremo” – dichiara Carmela Rescigno.













