I ladri portano via 100 mila euro, l’anziana che era in casa ora è in rianimazione

Paura a Viterbo per un’anziana, in ospedale dopo una rapina in casa: i banditi, tre uomini in azione col volto coperto, dopo essersi introdotti nella sua abitazione, l’hanno minacciata e sono riusciti a fuggire con un bottino da 100mila euro. Mentre la 84enne, viterbese, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione del Santa Rosa di Viterbo.

La vicenda, trapelata solamente oggi, risale a martedì sera intorno alle 22, quando i tre malviventi sono riusciti ad accedere all’appartamento della donna, situato nel quartiere Mazzetta del capoluogo. Ladri fuggiti con 100mila euro

Una volta entrati, hanno sorpreso l’anziana e sotto minaccia si sono fatti consegnare dalla vittima tutti i soldi e i preziosi che aveva in casa, per un totale di circa 100mila euro. I banditi, poi descritti dalla vittima a volto coperto e con un forte accento straniero, si sono dati alla fuga a bordo di un suv nero, parcheggiato sotto casa e forse guidato da un quarto uomo.

La donna, dopo aver chiamato il figlio e la polizia, si è sentita male ed è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale viterbese dove tutt’ora è ricoverata in condizioni gravi. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Squadra mobile.













