Accoltellamento in una sinagoga a Manchester nel giorno dello Yom Kippur: due morti, ucciso l’attentatore

Condividi

Visite: 13

41 Visite

E’ di due feriti e due morti il bilancio di un accoltellamento avvenuto questa mattina vicino a una sinagoga a Manchester, nel Regno Unito. Lo riporta il dipartimento di polizia locale, aggiungendo che l’assalitore è morto durante il conflitto a fuoco con la polizia. Tra i feriti vi sarebbe anche una guardia giurata.

Cosa è successo

Stando a quanto si apprende da fonti di stampa estera, alle ore 9.31 la polizia ha ricevuto una segnalazione riguardo alla presenza sospetta di un’auto davanti alla sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park, in Middleton Road, nel sobborgo di Crumpsall. Nello specifico, il presunto testimone avrebbe riferito di aver visto una vettura investire alcuni passanti e una persona accoltellata in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Greater Manchester Police che, come si legge nel comunicato diramato dalla polizia, hanno aperto il fuoco contro il sospetto assalitore. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha dichiarato che l’uomo è morto.

L’attacco durante lo Yom Kippur

L’attacco è avvenuto durante lo Yom Kippur, ovvero il Giorno dell’Espiazione, la festa ebraica più solenne e santa dell’anno, celebrata il 10 del mese ebraico di Tishri, tra settembre e ottobre. “Il fatto che sia avvenuto durante il giorno più sacro del calendario ebraico lo rende ancora più orribile. Il mio pensiero va ai cari di tutte le persone colpite e ringrazio i servizi di emergenza e tutti i primi soccorritori”, ha scritto Keir Starmer su X. Il primo ministro inglese ha annunciato che rientrerà il prima possibile da Copenaghen, dove sta partecipando al summit della Comunità politica europea.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti