Quarto, un nuovo parco dedicato a Giancarlo Siani: inaugurazione il 7 ottobre

Condividi

Visite: 14

35 Visite

Martedì 7 ottobre inauguriamo il nuovo Parco Urbano Comunale di Quarto in via Casalanno dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de IlMattino che esattamente quarant’anni fa veniva trucidato dalla camorra. Diamo alla nostra città un nuovo spazio pubblico e di aggregazione e lo inaugureremo con tanti ospiti: il magistrato Armando D’Alterio, Geppino Fiorenza presidente della Fondazione Siani, Gaetano Manfredi sindaco della Città Metropolitana di Napoli e una rappresentanza della squadra di Polizia Giudiziaria che ha collaborato alle indagini. Vi aspettiamo in tanti!

Antonio Sabino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti