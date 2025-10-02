Lavori per Coppa America, interrogazione di Nappi (Lega): se De Luca sa, ha il dovere di denunciare 

Condividi

“La Coppa America è un’occasione irripetibile di rilancio, crescita e affermazione sullo scenario internazionale, per Napoli e la Campania. L’affidarsi a procedure semplificate rappresenta una regola abituale e consentita in tutti i casi in cui esistono ragioni d’urgenza funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. È singolare che il presidente uscente De Luca, che costantemente ha rivendicato la necessità di superare la palude burocratica che rallenta i processi dell’amministrazione, si muova nella direzione opposta e si rivolga all’Anac ipotizzando che l’applicazione di regole per l’efficientamento dei tempi, nasconda un tentativo di far avanzare ‘oscure manovre’. Per fare piena luce su questa vicenda, presenterò apposita interrogazione consiliare. Se De Luca possiede degli elementi a supporto della sua ‘teoria’ ha il dovere di renderli pubblici e di denunciare. Non vorremmo che, invece, ci troviamo di fronte ad una querelle, puramente strumentale, di polemiche tutte interne alla sinistra, che rischia solo di danneggiare il grande risultato ottenuto dal Governo nazionale di portare la Coppa America a Napoli. È tempo che gli interessi politici cedano a quelli superiori della collettività”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













