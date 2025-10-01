CASORIA. PROGETTI PICS, LA MASCHERA È CADUTA!

Condividi

Non serviva una particolare competenza tecnica, per valutare lo spettacolo indegno, che si è squadernato agli occhi dei componenti della commissione consiliare di inchiesta sui PICS, in missione presso il cantiere del teatro della scuola “Martin Luther King”.

“Un sopralluogo tanto agognato, e troppo spesso rinviato, – dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Mangani, Cristarelli e Valiante – ha squarciato il velo sulle menzogne, sulle inadempienze e sui ritardi dell’amministrazione Bene, manifestamente incapace di cogliere una fondamentale opportunità di crescita per la città”.

“I lavori per il teatro della scuola ‘Martin Luther King’ sono tutt’altro che completati: le strutture sono ancora fatiscenti e mancano suppellettili e strumenti tecnici. Il preside ha precisato che sono ormai due anni che non vede responsabili e tecnici; e che peraltro non gli esiste alcun verbale di consegna alla scuola.È presumibile che anche gli altri interventi, previsti dal programma, siano analogamente fermi al palo”, continuano i consiglieri.

“In tal senso però possiamo solo avanzare delle ipotesi, procedendo per deduzione logica. Infatti, la commissione di inchiesta, varata dalla maggioranza, che ha voluto anche presiederla, si è rivelata per essere quello che temevamo: un vero e proprio gioco delle tre carte! Da sei mesi circa, infatti, siamo in attesa di una documentazione, che non è ancora arrivata, nonostante la proroga dei termini di indagine. A questo punto, diventa necessario procedere a segnalare sprechi e inefficienze a Prefettura e Corte dei Conti: lo sperpero di denaro pubblico non può restare oltremodo impunito, mentre la città meriterebbe di cogliere questa irripetibile opportunità di sviluppo”, concludono Mangani, Cristarelli e Valiante.













