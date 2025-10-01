GRUMO NEVANO: RESCIGNO (ANTICAMORRA), “GRAVE NO A COMMISSIONE D’INCHIESTA. ORA VERIFICA SUGLI ATTI”

«È un fatto grave quello che si è verificato nel Consiglio comunale di Grumo Nevano». Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale anticamorra e beni confiscati, commentando la decisione della maggioranza di respingere la proposta avanzata dalle opposizioni di istituire una commissione d’inchiesta sugli atti amministrativi dell’Ente.

«La scelta della maggioranza – prosegue Rescigno – rappresenta un segnale di chiusura verso il confronto democratico e rischia di alimentare sospetti, indebolendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. Strumenti come le commissioni d’inchiesta sono previsti proprio per garantire trasparenza, responsabilità e correttezza nell’azione amministrativa. Rigettarli significa rinunciare a un’occasione di chiarezza e partecipazione».

«La Commissione regionale antimafia procederà ad acquisire gli elementi utili ed effettuare una verifica puntuale sulla regolarità degli atti dell’amministrazione comunale di Grumo Nevano, nel pieno rispetto delle istituzioni e con l’unico obiettivo di tutelare legalità e interesse pubblico. Non si tratta – conclude Rescigno – di giudicare le scelte politiche, ma di assicurare che siano compiute nella piena osservanza delle norme. La trasparenza non è mai una minaccia, ma un pilastro irrinunciabile dell’agire pubblico».

